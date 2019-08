Brânwacht rydt út foar ferskate brannen yn 'e provinsje

Yn de nacht fan freed op sneon wie der ek sprake fan brân yn Snits. Dêr stie in scooter yn fjoer en flam. Omstanners wiene bang dat it fjoer oerslaan soe nei it flatgebou yn 'e buert. Troch it rappe optreden fan de Snitser brânwacht wie de brân gau ûnder kontrôle.

Ek yn Sweins like der sprake te wêzen fan brân. It die lykwols bliken dat ien dwaande wie om in âlde skuorre op te baarnen. De plysje gie derop ôf en spruts de persoan oan. Der soe gjin gefaar foar de omjouwing west hawwe.