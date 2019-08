Tûzenen minsken yn Snits foar iepening Snitswike mei tradisjonele floatskou

De organisaasje fan de silerij fan de 84e Snitswike mei 700 boaten is yn hannen fan foarsitter Karst Doevedans fan de Koninklijke Watersport Vereniging Sneek. "We hebben er wat nieuwe klassen bij zoals het G-zeilen, dat van 8 naar 16 deelnemers is gegaan", fertelt Doevendans.

In klasse giet troch as der mear as sân dielnimmers binne. De Snitswike moat neffens de foarsitter in evenemint wêze foar elkenien. "We zijn een evenement voor jong tot oud, maar ook voor topsport." Rekreative silers moatte yn elts gefal in mjitten boat ha én wat kennis fan it reglemint. "Dat is wel handig als alle klassen door elkaar varen", seit Doevedans.