Pieter-Jan Postma beneamd as Panskipper: in foarbyld en ynspiraasjeboarne

Foarbyld en ynspiraasjeboarne

"Hy hat mei syn sportive prestaasjes in bysûndere bydrage levere oan it wedstriidsilen en is in foarbyld en ynspiraasjeboarne foar in protte jonge silers", sei boargemaster De Vries. "It is it bewiis dat je mei drive en trochsettingsfermogen in fantastyske prestaasje helje kinne. Postma is dêrneist sosjaal en hat each foar de oare sporters." Postma neamde syn beneaming in hele eare.