SC Cambuur ferliest thús fan Volendam yn lêste oefenwedstriid

Jamie Jacobs lei de bal nei tsien minuten spyljen yn de twadde helte perfekt klear foar Robert Mühren. De âld-spiler fan Volendam sette Cambuur wer op foarsprong. Op 'e nij duorre it net lang foar't Volendam wat werom die. Zakaria el Azzouzi makke op kolderike wize de 2-2.

In kertier foar tiid begie Cambuur-doelman Sonny Stevens in grutte flater. Martijn Kaars fan Volendam profitearre dêr optimaal fan, troch de besikers op 3-2 te setten. Wer in pear minuten letter skoarde Volendam op 'e nij. Proefspiler Tim Siekman wie blessearre, mar it spul mocht trochgean. Darius Johnson skoarde en dat wie ek it lêste doelpunt fan de wedstriid.