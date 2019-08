FIDEO: Trije út seis foar De Lemmer nei winst by Ealahuzen

Yn 'skûtsjetûk' giet it diskear oer it 'Philips-skûtsje'. En skipper Jappie Visser foel fan board: we praten mei him en syn soan, Douwe.

Willem Zwaga komt ek oan it wurd. Hy waard freed mei it Ljouwerter skûtsje fiifde en sa'n goed resultaat koene se wol brûke, want it rûn noch net geweldich.

En fansels Albert Visser, dy't mei De Lemmer no trije oerwinning pakt hat. Dizze jout in protte foldwaning, fertelt er.