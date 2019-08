Nederlânske follybalfroulju sette earste stap nei Olympyske Spelen

De Nederlânske follybalfroulju, mei Marrit Jasper fan Snits yn de seleksje, ha freed yn it Italiaanske Catania mei 3-0 wûn fan België. It wie de earste wedstriid op it Olympysk Kwalifikaasjetoernoai (OKT) foar Tokio 2020. De setstannen wiene 25-20, 25-15 en 25-22.