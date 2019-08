Plysje hâldt jonge karavanynbrekkers yn Drachten oan

Doe't de plysje op it plak oankaam, koene de jonges oanholden wurde. De jonges hiene in rút fan de karavan fernield en folslein trochsocht. De beide jonges binne oerbrocht nei it arrestantenkompleks yn Ljouwert wêr't se ynsletten waarden.

De ôfrûne wiken binne der by de plysje yn it noardeasten fan Fryslân ferskate meldings fan karavanynbraken binnen kommen. Der wurdt noch ûndersocht of beide jonges dêr ek by belutsen binne.