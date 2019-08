Kafee yn Noardwâlde mei moanne lang net taapje en patatbakke

Kafee De Olde Voart yn Noardwâlde moat in moanne ticht fanwege ferskate oertredingen. Dat hat de gemeente Weststellingwerf besletten. Neffens de gemeente hâldt it kafee him ûnder oaren net oan de slutingstiden, is de fergunning net yn oarder en wie de liedingjaande net oanwêzich yn it kafee. It kafee hat meardere warskôgs krigen fan de gemeente, mar omdat dy net ta ferbettering lieden, moat it kafee no oant 2 septimber dit jier ticht.