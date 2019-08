Gléstûnbedriuw Hartman yn de ferkeap, want memmebedriuw hat ferlet fan jild

Ein 2018 kundige Hartman in grutte reorganisaasje oan. Flak foar de krystdagen kaam de meidieling dat 57 fan de 110 fêste minsken harren baan ferlieze soene. Uteinlik binne 20 minsken harren baan echt kwytrekke. Fierder binne der njoggen fuort gien troch natuerlik ferrin. De ferkoarte wurktiid dy't foar nochris 33 minsken oanfrege wurde soe, is net mear nedich. Nei dy reorganisaasje ûnder lieding fan in krisismanager giet it no wer in stik better mei Hartman.

No wer nijsgjirrich foar keapers

Neffens it Financieele Dagblad giet it yntusken sels sa goed mei it Seisbierrumer glestúnbedriuw dat it mooglik wer nijsgjirrich is foar eventuele keapers. In diel fan de earder oankundige ûntslaggen binne sels ynlutsen. It bedriuw is in wichtige leveransier fan biologyske grienten fan it supermerkkonsern Albert Heijn.