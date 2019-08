LIVE: SC Cambuur sjocht FC Volendam flak foar it skoft gelyk meitsjen

De earste grutte kânsen fan de wedstriid wiene foar Issa Kallon, mar Jamie Jacobs wie de earste dy't skoarde. Nei 38 minuten sette hy Cambuur op 1-0. Flak foar it skoft soarge Joey Veerman foar de lykmakker.

Takom wike kompetysje

Volendam is in serieuze tsjinstanner: de ploech ferlear noch gjin wedstriid yn de tarieding en wûn ûnder oare fan de reserves fan SC Hearrenfean.

De earste wedstriid fan de kompetysje is foar Cambuur nije wike freed. Dan is yn Doetinchem De Graafschap de tsjinstanner. Mar earst wachtet dus noch in oare kompetysjegenoat yn de earste difyzje, Volendam. Yn de ploech fan Henk de Jong sitte twa spilers mei in ferline by dy klup. Oanfierder Erik Schouten spile sân seizoenen by 'Het Andere Oranje', spits Robert Mühren droech fjouwer jier it shirt fan Volendam.