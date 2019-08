Echt HEMA? FNV fynt minder lean foar personiel skandalich

Nije meiwurkers fertsjinje folle minder

"Natuurlijk is het goed als er nieuwe mensen komen met nieuwe plannen, waar de HEMA ook beter van wordt. Maar deze 'loondump' zorgt voor een tweedeling en dat is slecht voor de winkel en voor de mensen," leit FNV-fakbûnsbestjoerder Linda Vermeulen út. "Want nieuwe medewerkers gaan veel minder verdienen dan de mensen die er nu al werken. Alles wordt duurder, dus het is eerder voor de huidige medewerkers tijd voor een loonsverhoging, en zeker niet voor een loondump. Dit speelt trouwens niet alleen bij de HEMA, maar ook bij andere winkelketens."

Seis dagen beskikber foar 24 oeren wurk

Vermeulen leit oan de hân fan konkrete sifers út wat de leansdump krekt ynhâldt. "Voorheen was het zo een beginnend medewerker voor een fulltime baan 1660 euro bruto per maand zou verdienen. Dat is al weinig, want dat ligt net boven het minimumloon. In de nieuwe cao ligt dat beginloon een paar tientjes lager."Ek foar de funksje fan filiaalmanager jildt dat. "Die begon voorheen met 2700 bruto per maand, en als je nu fulltime manager wordt van een HEMA krijg je 2000 euro bruto per maand. Wat je verder ziet is dat mensen een klein contract krijgen, maar wel zes dagen in de week beschikbaar moeten zijn om 24 uren in de week te kunnen werken."

"Dit is toch niet 'Echt HEMA'?"

Opfallend is dat fakbûn CNV earder de nije cao wol ûndertekene hat. Vermeulen begrypt dêr hielendal neat fan. "Het is voor mij een raadsel waarom de CNV dit wel heeft ondertekend, zeker in een tijd waarin het financieel veel beter gaat in plaats van minder goed. Deze maatregelen passen ook helemaal niet bij HEMA."