Poleposition foar Nyck de Vries yn Hongarije

It wie in rappe ronde yn de wiete kwalifikaasjesesje foar De Vries yn Hongarije. Luca Ghiotto út Italië einige as twadde mei in tiid fan 1.50.036. It tredde startplak gie nei Nicholas Latifi, de konkurrint fan de Fries yn it kampioenskip, yn 1.50.578.

Sneon race

De haadrace fan de Formule 2 yn Hongarije set sneontemoarn útein.