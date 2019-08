Arends ienfâldich nei finale dûbeldspul Segovia

Arends en Pel binne it heechst pleatste duo yn Segovia, in stêd noardwestlik fan Madrid. In wike lyn wûnen se al it challengertoernoai yn de Finske stêd Tampere.

Yn de finale treffe de Nederlanners in Braziliaansk duo: Felipe Meligeni Alves en Orlando Luz wûnen yn de oare heale finale mei 7-5 en 7-6 fan Gerard Granollers en Julian Ocleppo.