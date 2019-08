UPDATE: Scooterrider om it libben kaam nei oanriding mei auto yn Ljouwert

De dyk is fanwegen it ûngelok ticht. De ambulânse en traumahelikopter wiene nei it plak fan it ûngelok kaam.

De oarsaak fan it ûngelok is noch net dúdlik. De bestjoerder fan de auto wurdt meinommen nei it plysjeburo. De plysje sil him hearre oer de tadracht fan de oanriding.