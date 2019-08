Chidera Ejuke mei spylje foar Hearrenfean yn útwedstriid tsjin Heracles

Jansen woe fierder noch neat kwyt oer de opstelling. "Ik hoop daar in de toekomst wel wat meer over kwijt te kunnen, maar de jongens weten het nu zelf ook nog niet."

Daniël Høegh is blessearre. Hy foel yn de wedstriid tsjin Sunderland út. Jansen: "Hij liep eerst nog met krukken en nu niet meer. Daniël heeft last van zijn enkel, maar hoe lang hij uitgeschakeld is, is nog niet duidelijk." De ferwachting is dat Andreas Skovgaard syn plak ynnimt. Sven Botman is ek in opsje.