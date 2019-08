Hurdfytser Marten Kooistra rint staazje by ploech fan Dumoulin

Kooistra, no 21 jier âld, rydt al in pear jier foar SEG Racing Academy. Dit jier hat er noch gjin geweldige resultaten boekt, mar in jier lyn wie hy de bêste yn Parys-Tours foar beloften. "Ik sjoch der nei út om as stazjêr by Team Sunweb te fytsen", seit Kooistra.

"It is in moaie gelegenheid om op in heger nivo te fytsen en om de ploech kennen te learen. Ik bin hiel motivearre, dit is in moaie kâns om mysels sjen te litten."