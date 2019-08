Fryslân Fêstlein: "At de bern fakânsje ha, ha de âlders it ek"

"Wy ha hjir alles"

Petra Visser sit mei har famylje op in kamping yn it Rysterbosk. "We ha hjir alles," sa fertelt sy entûsjast. "De bern wolle graach swimme en dat kin hjir op it strân en yn it swimbad." Wylst Petra har ferhaal docht, springt har dochter yn it swimbad. "Ja we moatte der wol op lette, want sy leit sa wer yn it wetter," laket se.

"Wy binne gjin planners"

De reden wêrom't Petra en har húshâlding al jierren op fakânsje giet nei Riis is frij logysk, fine se sels. "Wy binne gjin planners en sjogge altyd gewoan wat de dei ús bringt." Dan is Riis ideaal. "We gean bygelyks te fytsen of efkes lekker nei it strân. Mar dat witte wy moarns pas."