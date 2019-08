De Lemmer nimt kopposysje oer nei reinwedstriid by Ealahuzen

It skûtsje fan De Lemmer stiet boppe-oan yn it klassemint fan de SKS nei de wedstriid by Ealahuzen. De Lemsters kamen as earste oer de finish. Grou waard fjirde, en dêrtroch is it ferskil yn it klassemint no 1,2 punt yn it foardiel fan De Lemmer.

It is de tredde kear dit jier dat skipper Albert Visser earste wurdt. "Ik hie yn myn loopbaan noch mar trije kear wûn, en dan no trije yn ien jier. It moat net gekker wurde!"