Hurdfarren op Burgumer Mar bliuwt ferbean; "zwaar klote", fynt campingeigener

Rjochter: wiziging moat motivearre wurde

De foarsjenningrjochter fynt fierder dat as de provinsje it belied foar de mar wiziget, dat ek goed motivearre wurde moat. Dat is hjir net it gefal, fynt de rjochter. By de behanneling fan de saak stelde de provinsje dat it hurdfarren in proef is om krekt út te finen wat de mooglike skea is oan de natuer. Dêr wie ûndersyksburo Altenburg & Wymenga foar ynhierd.

Yn in eardere stúdzje fan it ûndersykburo is al wol dúdlik wurden dat guon fûgelsoarten dy't op de saneamde 'reade' list steane, steurd wurde. It buro stelde doe dat it oan de provinsje is oft dat akseptabel is. De foarsjenningenrjochter giet dêryn mei, mar fynt dêr gjin motivaasje fan en ek wurdt net dúdlik oft dat wol meinommen is yn it beslút om de proef mei it hurdfarren ta te stean.

"Zwaar klote"

Fokko Eibergen, eigener fan camping Bergumermeer, is bot teloarsteld. Hy hat in soad gasten dy't der spesjaal komme foar it hurdfarren. "Dit is zwaar klote", is syn earste reaksje.