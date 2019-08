Laitsje en gûle op de minimakamping fan Appie

In hearlike fakânsjewike op de kamping fan Appie Wijma. De earste groep kampearders hat harren fakânsjewike yn de Grinzer Pein der al wer opsitten en moat hast plakmeitsje foar in nije groep minima.

"Kinderen eindelijk op vakantie"

In Drachtster heit fan trije bern is drok dwaande mei it goed delsetten fan in parasol. Want al sit de rein yn de loft, de sinne komt ek noch wol om it hoekje sjen. "Het is hartstikke gezellig hier, super. Ik ben blij dat de kinderen eindelijk eens kunnen zeggen dat ze op vakantie zijn geweest. Ze zijn nog nooit op vakantie geweest, dus dan is het hier bij Appie op de camping ideaal. Als je even niks hebt, dan houdt het op hé? En dan zes weken thuis zitten, dat is lang voor de kinderen. Dit is gewoon geweldig."

Dat kinne de bern op de kamping allinnich mar ûnderskriuwe. By Appie op de minimakamping kinne de bern op de skommel boartsje, rûnride op de skelter, swimme, of kuierje op it bleatefuottenpaad. En ek at it begjint de reinen, bliuwt it gesellich. Want tsjille op it luchtbêd mei in pûde sjips yn de stêd kin ek bêst ûntspannen wêze.