Advokaat haadfertochte himpteeltsaak Terherne: "Deze zaak wordt heel erg opgeblazen"

"Een burgemeester is natuurlijk geen crime fighter. Daar hebben we politie en justitie voor", ljochtet Speksnijder ta. It steurt de advokaat dat de namme fan de fertochte no al yn 'e iepenbierheid brocht is, wylst er noch hielendal net feroardiele is. "Er is strafrechtelijk niks anders dan een politieonderzoek."

De gemeente hat strang belied op it telen en ferhanneljen fan wyt en oare drugs. Wenten dêr't yn hannele wurdt, meie sletten wurde. Mar neffens Speksnijder soe in jachtwerf net ûnder dy wet falle. "In de wet staat dat het gaat om woningen of lokalen en het bijbehorende erf. Maar natuurlijk geen jachtwerven."

Grinzen opsykje

"Alles wat hier gebeurt, is in strijd met de wettelijke bevoegdheid. Natuurlijk kan een gemeente daar op een redelijke manier grenzen in zoeken en dat kan getoetst worden door de bestuursrechter. Maar je moet een heel strikt onderscheid maken tussen de rol van het bestuursrecht en die van het strafrecht."