Reinpakken en paraplu's by de tariedings foar de Snitswike

Programma Snitswike

Freedtejûn nei de iepening yn Teäter Snits, is de floatskou by de Wetterpoarte en op de grêften. Fan sneon ôf binne der alle dagen sylwedstriden yn ferskillende kategoryën op de Snitsermar en de Goëngarijpsterpoelen.

Yn it sylteäter jouwe Volvo Ocean-siler Carlo Huisman en Finnjolsiler Pieter Jan Postma lêzings. De Finn of Finnjoll is in ienmanssylsboat. Oant en mei moandei is de Formule 1-auto fan Max Verstappen te bewûnderjen op it Starteilân. "Want wedstrijdzeilen en Formule 1-racen gaan allebei over spanning, uitdaging, snelheid, focus en de wil om te winnen", sa seit de organisaasje.

Yn it wykein binne der races mei radiografysk bestjoerbere boatsjes. "Na het grote succes van vorig jaar doen ook dit keer mensen met een verstandelijke beperking mee aan de Sneekweek. In de zogeheten G-klasse verschijnen ze op zaterdag, zondag en maandag aan de start." Oeral binne muzikale optredens op poadia yn de binnenstêd.

De Snitswike duorret oant en mei snein 11 augustus. It evenemint lûkt alle jierren sa'n 200.000 besikers.