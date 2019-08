Fakânsjetiid is ek heechseizoen ynbrekkers, dus plysje jout tips tsjin ynbraken

En wat kinne we sels dwaan?

"Ik kin, as wykagint, nei trije dagen al wol sjen wa't mei fakânsje is. Alle jûnen of moarns yn deselde wenning giet ien lampke oan of út. Dat is sa'n tiidklok, dy't presys ynsteld wurdt op it hiele of heale oere. Mar wikselje dy tiden ris ôf. Net alle jûnen om tolve oere wer út."

Want ynbrekkers sjogge dat ek?

"Guon ynbrekkers ride ek geregeld troch bepaalde wiken of strjitten, dat is ús wol bekend. Sy sjogge dan: 'hé, dat iene lampke brânt no en juster ek al om dizze tiid'."