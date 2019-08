Jachtwerf Nerushoek in Terherne halfjaar dicht vanwege hennepkwekerij

"Er is een behoorlijke hennepkwekerij aangetroffen, die onderdeel uitmaakt van een groter gebeuren in de hennepsektor in Fryslân en misschien ook wel daarbuiten", zegt Fred Veenstra. "Dan heeft een burgemeester de bevoegdheid om het te sluiten."

Unieke maatregel

Het gaat volgens de burgemeester om een unieke maatregel die bij zijn weten nog niet eerder in Nederland uitgevoerd is. "We hebben geen eerder voorbeeld van een jachthaven of een ander bedrijf of instituut waar zoveel mensen mee te maken hebben dat gesloten moet worden in het kader van hennepkwekerij. Wel bijzonder."

De sluiting heeft ook gevolgen voor de eigenaren van de boten die in de jachthaven liggen. Zij moeten voor eind augustus hun boten uit de haven halen. Anders kunnen ze een half jaar lang niet bij hun boot. "Daarom proberen we nu die mensen allemaal te bereiken", zegt Veenstra. De gemeente heeft niet de adressen van iedereen en plaatst daarom advertenties in kranten. "We geven de eigenaren een ruime termijn: ze kunnen zich tot eind augustus melden."

De eigenaren van de boten kunnen er nog wel bezwaar tegen maken. Dat geldt ook voor de 47-jarige eigenaar van de werf. "Dan organiseren we een gesprek", zegt Veenstra. "De bedoeling is dat we begin september een definitief besluit nemen."