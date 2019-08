Jachtwerf Nerushoek yn Terherne healjier ticht om himpkwekerij

"Der is in behoarlike himpkwekerij oantroffen, dy't ûnderdiel útmakket fan in grutter gebeuren yn himpsektor yn Fryslân en miskien ek wol dêrbûten", seit Fred Veenstra. "Dan hat in boargemaster it foech om it te sluten."

Unike maatregel

It giet neffens de boargemaster om in unike maatregel dy't by syn witten noch net earder yn Nederlân útfierd is. "We ha gjin earder foarbyld fan in jachthaven of in oar bedriuw of ynstitút dêr't sa'n protte minsken mei te krijen ha dat sletten wurde moat yn it kader fan himpkwekerij. Wol bysûnder."

De sluting hat ek gefolgen foar de eigeners fan de boaten dy't yn de jachthaven lizze. Sy moatte foar ein augustus harren boat út de haven helje. Oars kinne se in heal jier lang net by harren boat. "Dêrom besykje we no dy minsken allegear te berikken", seit Veenstra. De gemeente hat net de adressen fan elkenien en pleatst dêrom advertinsjes yn kranten. "We jouwe de eigeners in romme termyn: se kinne harren oant ein augustus melde."

De eigeners fan de boaten kinne der noch beswier tsjin meitsje. Dat jildt ek foar de 47-jierrige eigener. "Dan organisearje we in petear", seit Veenstra. "De bedoeling is dat we begjin septimber in definityf beslút nimme."