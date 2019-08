FIDEO: Grou en De Lemmer meitsje tsjinst út by SKS en fiere dat tegearre

Yn 'skûtsjetûk' giet it tongersdei oer de meast suksesfolle skûtsjeskipper ea yn de SKS, want syn widze stie yn Langwar. Fierder in reaksje fan Pieter Meeter, de skipper fan Akkrum, op de útspraken fan de sylried.

Grou en De Lemmer fiere tegearre

Nei de race fan tongersdei fierden Grou en De Lemmer it feestje mei-elkoar: "Sy krije ek in bierke", sei Douwe Visser fan it winnende Grouster skûtsje. Hy stiet der goed foar mei syn ploech, mar bliuwt foarsichtich: "Kampioenskippen wurde hjir noch net fuortjûn."

En we sjogge fêst foarút nei de dei fan freed: komt der wol wyn? "De geloksfaktor wurdt hiel grut", foarseit Albert Visser fan De Lemmer.