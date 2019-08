Iseger fiif wedstriden skorst: "Ik wol noait mear mei it bûn te krijen ha"

Iseger waard yn maaie foar trije wedstriden skorst, omdat er op in ôfdielingspartij keatst hie foar OG Huzum, wylst er neffens de KNKB, as ynwenner fan de Ljouwerter wyk Suderbuorren útkomme moatten hie foar de ôfdieling Goutum. Hy gie yn berop tsjin dy skorsing, mar de straf bleau stean.

Ferrekkene

Wylst Iseger tocht dat er al trije wedstriden útsitten hie, foel er op de haadklassepartij fan Huzum yn it partoer fan Enno Kingma yn foar de blessearre Sjoerd de Jong. Iseger hie him doe ferrekkene: hy hie noch in wedstriid skorsing stean. Dêrom hat de strafkommisje fan de KNKB him no op 'e nij straft en swier ek: fiif wedstriden.

"Ik hie ferkeard rekkene, omdat ik gjin rankingspiler mear bin", ferklearre Iseger earder. "Dêrom hie ik dy wedstriid dus noch net keatse mochten. Mei de goeie bedoelingen bin ik it fjild wer yn stapt. Ik mei gewoan graach keatse."