Grou fersteviget posysje as klassemintslieder nei silerij by Langwar

Grou koe de hiele wedstriid frij sile. Dêrachter striden De Lemmer en Akkrum om it twadde plak. De Lemmer, dy't yn it algemien klassemint ek op it twadde plak stiet, luts oan it langste ein. Akkrum foel oan, mar kaam der net foarby.

Dêr wer achter striden Hearrenfean en Snits om it fjirde en it fiifde plak. Elke slach wie in oanfal fan Hearrenfean, en elke slach koe Snits dat opfange. Flak foar de finish kamen Huzum en Earnewâld der sels noch foarby. Hearrenfean finishte tagelyk mei Wâldsein.