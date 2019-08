Ferdigener Ricardo van Rhijn (28) nei SC Hearrenfean

Earder spile Van Rhijn foar Ajax, Club Brugge en AZ. De ferdigener spile 163 wedstriden foar Ajax en waard trije kear lânskampioen. It kontakt tusken Van Rhijn en SC Hearrenfean ûntstie ferline wike. "Voor mij was het direct een serieuze optie", seit Van Rhijn. "Heerenveen was concreet. Na gesprekken met de directeur en de trainer was het gevoel direct goed, van beide kanten."

Van Rhijn kin op ferskate plakken út de fuotten. Rjochts sintraal efteryn en op rjochtsback "Ik richt me vooralsnog op de rechtsbackpositie. Ik ben hartstikke blij dat ik hier het komende jaar deel uitmaak van de club en van de groep. Ik kan niet wachten om te beginnen."