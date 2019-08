Himpkwekerij oprôle yn Oentsjerk

Dêrneist wie der sprake fan it ôftaapjen fan stroom. "Mei dizze sluting litte wy sjen dat drugsoerlêst net tolerearre wurdt yn us gemeente", seit Gebben.

Drugsbelied

De regels foar it (soft)drugsbelied binne ein foarich jier oanskerpe yn noardeast-Fryslân. Mei it nije belied kinne boargemasters wenten slute as der sprake is fan drugshannel.