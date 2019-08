Nederlân begjint mei winst op WK kuorbal yn Súd-Afrika

Foar de tsiende kear wrâldkampioen?

Henk Jan Mulder is coach by de Fryske kuorbalclub LDODK en folget it WK kuorbal mei in soad belangstelling, lykwols op ôfstân. "Nederlân wurdt fansels gewoan wer wrâldkampioen. Dêr kinne we hiel realistysk yn wêze. Nederlân is gewoan de sterkste en de konkurrinsje is de lêste jierren allinnich mar swakker yn stee fan sterker wurden."