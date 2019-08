FF boeren: iepen dagen by boeren yn Gaasterlân

Melkfeehâlder Dirk Anco Albada fan Harich is ien fan de ûndernimmingen dy't meidocht. Hy hat 170 kij en wol dy graach sjen litte oan de besikers. 'Wy binne fansels hartstikke grutsk op ús bedriuw. As agraryske sektor komme wy net altyd like earlik yn it nijs en wy wolle it earlike ferhaal sjen litte.'