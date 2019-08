Protesten sette klassemint SKS op de kop, Akkrum ferliest twa kear yn tsien minuten

Troch it ferliezen fan beide protesten falt Akkrum werom fan it fjirde nei it achtste plak yn it klassemint, nei it ôflûken fan de minste wedstriid.

Yn it heger berop dat Drachten oantekene hie nei oanlieding fan in protest fan de Súdwesthoeke, hat de sylried bepaald dat de útspraak fan de sjuery oerein bliuwt. De sylried twifelet der net oan dat Drachten genôch romte hân ha soe by de wâl.

Skipper Pieter Meeter fan Akkrum is bot teloarsteld. "We moeten dit eerst een een plekje geven."