Alvestêdeleginde Reinier Paping op besite by âldste man Eelke Bakker

De 88-jierrige Paping is de noch âldst libjende winner fan de Tocht der Tochten. Yn 1963 stie Eelke Bakker mei syn soannen op De Syl yn Dokkum om Paping oan te moedigjen. By de besite fertelde in ynwenner fan Zwolle anekdoates en ferhalen út syn reedrydkarriêre.

By de start wie it -18 graden en waaide der in iiskâlde eastlike wyn. "Zo'n dag komt nooit meer terug natuurlijk, maar ik weet het nog van het begin tot het eind ", sei Paping. Eelke Bakker en syn famylje genieten sichtber fan de bysûndere besite.