Fryslân is net klear foar komst elektryske auto's

Skiermûntseach skoart it bêste yn ús provinsje. It eilân stiet op it sânde plak fan alle 355 gemeenten yn Nederlân. Nei Skiermûntseach dogge Skylge en Flylân it it bêste. Dy stean respektyflik op it 38e en 66e plak fan it lân.

Yn it ûndersyk wurdt letten op de oanwêzigens fan laadpeallen yn in gebiet en jout ynsicht yn hoe't gemeenten taret binne op groei fan it oantal elektryske auto's. Foarich jier besleat it Europeesk Parlemint dat elk grut parkearplak by nije of renovearre bedriuwen minstens ien oplaadpunt hawwe moatte.

2025

It ûndersyksburo seach ek nei de ferwachte situaasje yn 2025. Yn dat foarútsjoch sjitte de Waadeilannen omheech op de ranglist. De gemeente Ljouwert sakket lykwols fierder fuort op de list. Oer hiel Nederlân skoare Den Haag, Amsterdam en Rotterdam it bêste.