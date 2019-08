Rêdingsaksje foar Sybrandy's: "Park moat beholden wurde foar it neigeslacht"

Dat moat allegear noch mar slagje, mar Jaarsma sjocht it al hielendal foar him. "We ha in ferburgen fjildsje by De Hege Gerzen, dat no brûkt wurdt as in sport- en boartersterrein. Dat moat dan brûkt wurde foar de attraksjes."

Selde gefoel

Fol entûsjasme fertelt Jaarsma oer de trochgonkjes dy't er oanlizze sil tusken de beammen en de terraskes dy't der komme moatte. It park komt tsjin it strân oan, mar krijt in eigen yngong. It park moat itselde gefoel oproppe as dat it altyd dien hat. "Ik wol alle attraksjes meinimme nei dit plak. It moat net sa wêze dat minsken aanst dingen misse!"