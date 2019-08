Foar tredde dei op rige kontenerbrân yn Drachten

De brân waard opmurken troch in man dy't del fytste. By de brân kaam in soad reek frij. De plysje wie earder teplak as de brânwacht en begûn alfêst mei it útmeitsjen fan it fjoer mei in brândwêster.

Hoe't de brân ûntstean koe, is net bekend, mar brânstichting wurdt net útsletten. By it plysjeûndersyk waard in fjoeroanstekker fûn.