Kapasiteit Ljouwerter finzenis wurdt útwreide mei 36 plakken

Tagelyk mei de útwreiding wurdt ek it rezjym yn de finzenis oanpast. "We proberen intern af te stemmen op de gedetineerden die we binnen krijgen. Dan zien we dat die qua problematiek toch wel wat zwaarder worden de afgelopen jaren", ferfolget Molleman.

"Denk aan psychiatrisch patiënten of met een lichte verstandelijke beperking." Dêrneist sil der in ôfdieling komme mei ekstra oandacht foar de 'swierdere gefallen', detinearden dy't bygelyks mear agresje fertoane.

Ekstra wurkoeren

De detinearen sille 32 oeren yn de wike oan it wurk yn plak fan de 20 oeren no. It idee dêr achter is dat soks goed is foar reyntegraasje fan de detinearren yn de maatskippij nei harren tiid achter de traaljes.

Mear fakatueres

Om alle feroarings yn goeie banen te lieden, hat de PI Ljouwert ek mear minsken nedich. Der binne mei-inoar 19 fakatueres foar befeiligers, penitentiêre ynrjochtingswurkers, wurkbegelieders en in psycholooch. It oanlûken fan de nije meiwurkers begjint gelyk nei de fakânsje yn de foarm fan in spesjale dei om yn de kunde te kommen mei de PI Ljouwert en de minsken dy't dêr wurkje. Minsken dy't it ek nei dy dei noch wat taliket, kinne oanslutend sollisitearje.

Mear ynformaasje oer alle fakatueres en de proseduere stiet op in spesjale website.