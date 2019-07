Brân yn Jelgershûs rap ûnder kontrôle: bewenner wurdt net goed

Yn it Jelgerhûs yn Ljouwert is woansdeitejûn koarte tiid brân west. De brânwacht hie de middelbrân lykwols rap ûnder kontrôle. Net allinnich de brânwacht moast yn aksje komme. Ek de ambulânse kaam op it plak fan de brân om help te ferlinen oan ien fan de bewenners, dy't troch de brân net goed wurden wie.