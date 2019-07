PvdA Súdwest-Fryslân stelt fragen oer gemeentetún Snits as eveneminteplak

De ôfrûne jierren hawwe der ferskate eveneminten plakfûn yn de gemeentetún, wêrûnder de Garden of Dance', ûnderdiel fan de Snitswike. Dit jier naam boargemaster Jannewietske de Vries it beslút om it dancefestival dit jier net trochgean te litten.

De PvdA wol no fan B&W witte wat de plannen foar takom jier binne as it giet om eveneminten yn de gemeentetún.