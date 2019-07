Man rydt feart yn by Appelskea: auto folslein kopke ûnder

In bestjoerder fan in Volvo is woansdeitemiddei mei de skrik frij kaam doe't er mei syn auto yn de feart bedarre by Appelskea. It ûngelok barde oan de Vaart Zuidzijde. De bestjoerder koe op 'e tiid út de auto klimme, dy't folslein kopke ûnder gong. Der kaam hiel wat publyk op it ûngelok ôf.