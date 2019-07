Earste PC-winst Marten Bergsma: "De finale wie flaterleas"

"As je der dochs binne, dan moatte je it ek goed dwaan", sa grapjage Bergsma nei ôfrin fan de finale. "Yn de finale slagge it allegear, wylst wy yn de earste twa omlopen striemin keatsten."

"Safolle fertrouwen"

Dêrnei gie it lykwols in stik better foar Bergsma, Hiemstra en Wassenaar. "Dêrnei wiene wy top. Ek Renze Pieter en Hans wiene super. Dat jout safolle fertrouwen, dat wy it as team dogge. Wy hawwe hjoed sjen litten dat wy elkenien pakke kinne!"