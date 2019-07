Gert-Anne van der Bos: "Ast nei de stân sjochst, ha wy in pak op de bealch hân"

Teloarstelling by Triemstra

Teloarstelling wie der ek by Taeke Triemstra: "Wy hiene better keatse moatten. Sa simpel is dat. Sy wiene ús de baas. Dat is jammer, mar ik kin der net omhinne. Wy ha in moai jier hân, mei in soad prizen, mar dan slagget dit krekt net. Hiel soer, benammen foar Tjisse Steenstra, dy't de finale noch nea wûn."

Striid by Steenstra

Tjisse Steenstra wie de iennige yn it partoer dy't noch net earder in PC-finale wist te winnen. "Dit is in teloarstelling", joech er ta. Mar hy bliuwt striidber. "Ik hâld net earder op as dat ik 'm ha."