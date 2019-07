Marrit van der Wal ljept nij wrâldrekôr: 18,19 meter

Marrit van der Wal hat woansdei in nij wrâldrekôr fierljeppen op har namme skreaun. Yn Burgum ljepte se as earste frou oer de 18 meter en sette in nij rekôr fan 18,19 meter op it boerd. "Ik bin super tefreden, dit is fansels fantastysk. Wa wit kin it noch fierder", sei se nei ôfrin nofter.