Bergsma, Hiemstra en Wassenaar winne de 166e PC yn Frjentsjer

Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar hawwe woansdeitejûn de 166e edysje fan de PC wûn. Op it Sjûkelân yn Frjentsjer wiene sy yn de finale ienfâldich mei 5-2 6-4 te sterk foar favoriten Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. It is foar Bergsma de earste kear dat hy de PC wint.