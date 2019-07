Protest skûtsje De Lemmer wurdt pas tongersdei behannele: sjuery siket tsjûge

Skipper Pieter Meeter hat woansdei oan de sjuery witte litten dat hy der in tsjûge by ha wol. Mar dy tsjûge is al ûnderweis nei Langwar, dêr't de folgjende SKS-wedstriid is. De sjuery hat dêrom net genôch ynformaasje om in útspraak dwaan te kinnen yn it protest fan De Lemmer tsjin Akkrum.

Noch mear protesten

Njonken it protest fan De Lemmer tsjin it skûtsje fan Akkrum hie skipper Albert Visser ek noch in protest rinnen tsjin it skûtsje fan Drachten. Dat protest hat De Lemmer lykwols yntusken al wer ynlutsen, om't it Drachtster skûtsje de griene flagge lutsen hat. Dat betsjut dat skipper Jeroen Pietersma fan Drachten syn flater tajout en dêrfoar trije ekstra (straf)punten kriget.