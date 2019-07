Wetterhoas boppe Waadsee by Skylge

In wetterhoas is in trechterfoarmige slurf en wurdt feroarsake troch draaiende luchtbewegings. As sa'n slurf it wetter rekket en wetter opsûget, dan wurdt dit ferskynsel in wetterhoas neamd. Wetterhoazen wurde wol faker sjoen op de Noardsee, de Waadsee en de Iselmar.