Fryslân Fêstlein: "Hiel Burgum kin by ús yn bad"

It begûn lyts..

Gerard lit fol entûsjasme in foto fan mear as 6 jier lyn sjen. "Sjoch, hjir begûn it mei. Myn nichtsje en ik hiene op in snein it idee om in eigen swimbad te begjinnen. Lytse pakjes hea, in grut seil deromhinne en wat wetter wie al genôch. Wy fûnen it doe al in hiele ûndernimming."

It einiget grut

It bad dat Gerard no hat, is in stik grutter. "Wy sitte no mei syn allen yn in bad fan 15.000 liter", laket Gerard. De opbou is dan ek in hiele operaasje. "Wy begjinne yn april om alles alfêst klear te setten en brekke it bad yn septimber wer ôf."