Skûtsje Hearrenfean wint 'perfekte wedstriid' by Terherne

Hearrenfean waard fantefoaren tipt as kampioenskandidaat, mar behalve in tredde plak op De Feanhoop hiene de Feansters dit jier noch gjin goeie útslach syld.

Tongerbuien en wynstjitten

De start wie op Terherne oardel oere letter as normaal, omdat der min waar foarsein wie, mei tonger en wynstjitten. Om healwei fjouweren wie de loft noch net hielendal skjin, mar it klearre gau op. Healweis de wedstriid hiene meardere skippers de reven der al út lutsen.

"It wie goed te dwaan", sei Sytze Brouwer nei ôfrin. "Oan it begjin hiene we in reefke, mar dat ha we der gau út helle. Dat wie perfekt. Hast altyd druk nedich om snelheid te kreëaren."

Yn it earste krúrsak wie der al in ynsidint. Klassemintslieder De Lemmer kaam oer stjoerboard op in groep bakboardskippen oansilen, mar krige gjin foarrang. Skipper Albert Visser stjoerde der achter del, mar luts wol de protestflagge.