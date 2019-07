Trije plakken mei negatyf swimadvys fanwegen minne wetterkwaliteit

Yn Fryslân binne der op dit stuit trije plakken dêr't in negatyf swimadvys jildt. Dat binne de Leijen by de Rottefalle, swim- en surfsintrum Balk en de Aldegeaster Brekken by Aldegea. Op alle trije plakken is de kwaliteit fan it wetter ûnfoldwaande. Dat komt ûnder oaren omdat der blau-alch yn it wetter sit.